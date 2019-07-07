كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وائل القباطي": الأرجح أن الحسم العسكري هو الحل الأقرب لإنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وائل القباطي، مدير تحرير صحيفة عدن تايم، إن تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدافها الأراضي السعودية باستخدام الطائرات المسيرة يأتي عقب استنفاذها خيار تحقيق أي انتصار عسكري بري في مختلف الجبهات، مثلا ما حدث في الضالع حيث دفعت المليشيا باقوى الويتها المدربة وتعزيزات ضخمة طوال الشهرين الماضيين إلا أن المواقع التي كانت تستولي عليها في هجمات مباغتة سرعان ما يتم دحرها منها واستعادتها بعد تكبيد المليشيا خسائر فادحة في المقاتلين والمعدات العسكرية وكانت النتيجة ان خسرت المليشيا لواء الصماد الذي يعد أبرز قوة نخبوية لديها بالكامل.

وأضاف القباطي في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365": يتجه المشهد اليمني إلى أًفق مسدود في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا واستمراها في عرقلة تنفيذ اتفاق الحديدة وهو م يعني تضاؤل فرص السلام.

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وقال إن الأرجح أن الحسم العسكري هو الحل الأقرب لإنهاء الحرب في اليمن، فمنذ بدء المليشيا الحوثية تمردها العسكري والسيطرة على المناطق والمحافظات اليمنية في عام 2014 لم تنفذ الاتفاقات التي وقعتها خلال تعاقب 3 مبعوثين أمميين بدء بجمال عمر ومرورا بولد الشيخ وأخيرا مارتن غريفيث.

وأضاف القباطي بأن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث قدم خدمة كبيرة للحوثيين بتبني ما اسمي بالانسحاب الأحادي من قبل الحوثي في ميناء الحديدة، والذي استبق جلسة مجلس مهمة لمجلس الامن كان يتوقع خلالها اتخاذ قرارات قوية ضد المليشيا بحسب تحذير للرباعية الدولية سبق ذلك بأيام، وحاليا المبعوث عاجز عن البناء على تلك الخطوة لكون المليشيا مازالت هي المسيطرة عسكريا على الموانئ والمدينة.

وأشار في تصريحاته بأن الحقيقة أن موازين المجتمع الدولي في اليمن مختلة تمام، حيث لم يتم ادانة الحوثي بصورة كاملة حتي الأن من قبل المجتمع الدولي رغم ظهوره كطرف معرقل للسلام، ناهيك عن عدم ممارسة أي ضغوط عليه لايقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يتركبها، بل والاسواء من ذلك ان المنظمات الدولية كالغذاء العالمي توسلته كثيرا لايقاف نهب المساعدت التي تقدمها للأطفال والنساء المهددين بالموت جوعا، لتضطر مؤخرا الى ايقافها جزئيا، وهو ما يعني ان المجتمع الدولي استنفذ كافة أوراق الضغط على المليشيا الحوثي ويجب ان يفسح المجال لحسم المعركة معه عسكريا لإنقاذ الشعب اليمني المحاصر في مناطق سيطرة الحوثيين والذي يموت بالجوع والمرض فيما تتاجر المليشيا بالمساعدات الإنسانية.