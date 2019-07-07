كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تم إجراء التصويت قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر أصلًا بعد تعرض رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس لهزيمة قاسية في الانتخابات الأوروبية والمحلية في مايو وأوائل يونيو.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن اليونانيين على استعداد لتحدي الاتجاه الأوروبي الأخير المتمثل في زيادة الدعم للأحزاب الشعبية، مع توقع فوز زعيم حزب المعارضة المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ويأتي التصويت اليوم الأحد في الوقت الذي تخرج فيه البلاد تدريجيًا من أزمة مالية وحشية تسببت في ارتفاع مستويات البطالة والفقر، وتراجع الاقتصاد اليوناني بمقدار الربع. حتى الصيف الماضي، كانت اليونان تعتمد على عمليات الإنقاذ الدولية، وكان عليها فرض إصلاحات عميقة، بما في ذلك تخفيضات هائلة في الإنفاق ورفع الضرائب، للتأهل للحصول على قروض الإنقاذ.