كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من إسرائيل على إعلان إيران زيادة مخزون اليورانيوم المخصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت إسرائيل، اليوم الأحد، على ما أعلنته إيران بشأن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، ما يعني تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015.

وقال وزير إسرائيلي إن المعدل الذي أعلنته إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم معتدل، لكن طهران بدأت المسيرة نحو الأسلحة النووية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، إن طهران بالخروج عن القيود المتفق عليها دوليا بشأن مشاريعها النووية تتقدم نحو القنبلة النووية، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

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وتابع "إيران بدأت، على الرغم من أنه معدل نعتدل في الوقت الحالي، لكنها بدأت كسر قيود تخصيب اليورانيوم التي فرضت عليها".

وأضاف "هذا يعني أنها تتجاهل الخطوط الحمراء التي تم الاتفاق عليها. وأنها بدأت مسيرتها، مسيرة ليست بسيطة، تجاه الأسلحة النووية".