كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون من داعش يبايعون البغدادي من جديد في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة داعش الإرهابي، تسجيلاً مرئياً وسط منطقة صحراوية زُعم أنها جنوب ليبيا ظهر فيه عشرات المقاتلين يبايعون أبو بكر البغدادي.

وأظهر التسجيل الذي حمل عنوان "والعاقبة للمتقين" عشرات المقاتلين وسط عربات دفع رباعي يرتدون ملابس عسكرية ثقيلة، فيما لم يتضح مكان ولا موعد التسجيل حسب ما نقلت "بوابة الوسط" الليبية.

Advertisements

وتضمن الإصدار كلمة لزعيم داعش في بنغازي محمود البرعصي المكني بـ"أبو مصعب الليبي"، توعد فيها الجيش الليبي.

وفي مايو الماضي، تبنى داعش الإرهابي، الهجوم على مقر الكتيبة 160 التابعة للقيادة العامة للجيش في مدينة سبها، الذي أسفر عن مقتل تسعة جنود.

وقبل يومين، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي بروما، من انتقال عناصر تابعة لتنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا.