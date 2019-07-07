كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يحاول إنقاذ صفقة إيران النووية بحلول 15 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه يحاول إيجاد طريقة بحلول 15 يوليو لاستئناف الحوار بين إيران والشركاء الغربيين.

ذكر مكتب ماكرون فى بيان أن الزعيم الفرنسى تحدث لأكثر من ساعة يوم السبت مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى وسط أزمة بين طهران والولايات المتحدة عبر فيها ماكرون عن "قلقه الشديد إزاء ضعف " اتفاق 2015 الذي يهدف إلى الحد من طموحات إيران النووية.

وأضاف انهم "سيستكشفون من الآن وحتى 15 يوليو شروطًا لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف". ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل. تكافح أوروبا لإنقاذ اتفاق 2015 بعد أن تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي. وحددت إيران مهلة ليوم الأحد لكي تقدم أوروبا شروطًا جديدة للاتفاقية وتهدد بتسريع تخصيب اليورانيوم.

