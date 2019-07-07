كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 أشخاص وإصابة 72 أخرين في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المسؤولون الأفغان بأنه اسفر انفجار سيارة مفخخة في وسط أفغانستان عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 72 آخرين، الكثير منهم طلاب في مدرسة قريبة.

وأوضح حسن رضا يوسفي، عضو مجلس المحافظة، ان الهدف من الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم الأحد كان مجمعًا للمخابرات في غزنة، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

وقد أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن مقتل عدد من عملاء المخابرات. ولم يؤكد المسؤولون أي حالات وفاة بين موظفي المخابرات الحكومية.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي يبدأ فيه المؤتمر الأفغاني في الدوحة في محاولة لإيجاد نهاية لحروب أفغانستان المستمرة.

كما اشار مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد إن الجولة الأخيرة من المحادثات مع طالبان، التي عقدت أيضا في الدوحة، كانت الأكثر إنتاجية على الإطلاق.

