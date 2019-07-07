كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة تعتقل ممول تنظيم القاعدة في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في باكستان انه اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب رجلًا يمول متشددي القاعدة تحت غطاء منظمة غير حكومية.

و صرح الضابط إلياس خان من إدارة مكافحة الإرهاب بالمقاطعة في وقت متأخر يوم السبت ان علي نواز كان يستخدم حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بالمنظمة غير الحكومية، هيومان كونسرن إنترناشيونال.

و اوضح المسؤول إن المحققين الفيدراليين راقبوا المعاملات الثقيلة في حسابات المنظمة في الأشهر الأخيرة، مضيفا ان قوات مكافحة الإرهاب في مدينة بيشاور الشمالية الغربية داهمت مكاتب المنظمات غير الحكومية يوم السبت، واعتقلت مديرها الإقليمي نواز وثلاثة آخرين.

في الأشهر الأخيرة، شنت السلطات الباكستانية حملة مكثفة ضد تمويل الإرهاب. البلاد مدرجة حاليًا في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي، والتي تشير إلى وضعها كملاذ لغسل الأموال، ولديها مهلة حتى أكتوبر لتجنب ادراجها في القائمة السوداء.

