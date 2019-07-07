كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو هونج كونج يهدفون إلى نقل رسالة إلى البر الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستنطلق مسيرة في وقت متأخر بعد ظهر الأحد عبر منطقة تسوق شهيرة للسياح الصينيين، وتنتهي في محطة سكة حديد عالية السرعة تربط المدينة بالبر الرئيسي الصيني.

يعد هذا أول احتجاج كبير منذ يوم الاثنين الماضي، عندما سار مئات الآلاف في وسط هونج كونج، وشقت مجموعة أصغر طريقها إلى مبنى المجلس التشريعي ورسمت شعارات على الجدران ودمرت الأثاث.

و قد اوضح منظمو مسيرة اليوم الأحد انهم يريدون شرح قضيتهم لأشخاص من البر الرئيسي، حيث كانت التغطية الإعلامية للحركة محدودة. وقد اندلعت الاحتجاجات بسبب التغييرات المقترحة على قوانين تسليم المجرمين، والتي أثارت مخاوف أوسع نطاقا بشأن تلاشي الحقوق في الصين.

