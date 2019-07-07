مع قرب بلوغ المدير العام الحالي لمديرية الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، عمر فرج، سن التقاعد، بدأت حرب التخمينات والتوقعات حول هوية الشخصية التي ستتولى هذا المنصب المهم والحساس.
وارتبط اسم فرج، الذي يقضي حاليا سنته الثانية من التمديد الذي مُنح إياه بعد تجاوزه سن التقاعد القانوني، بالعديد من الخطوات التحديثية التي سعى من خلالها إلى أنسنة هذه الإدارة، وتخليصها من صورة الكائن المخيف التي ارتبطت بها.
وقالت مجلة «إيكونومي إي أونتربريز» في عددها الأخير إن فرج كان قد فوجئ بإقدام الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، على صرف أجره بعد التمديد له بعد التقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر من يخلف الجابي الأول على رأس مديرية الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.