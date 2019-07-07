الناصرة: تقديم لائحة اتهام في ملف جريمة قتل توفيق زهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، لائحة اتهام في ملف جريمة قتل الفنان والعازف توفيق زهر (56 عاما) من الناصرة.

وقُتل زهر، ظهر يوم الإثنين الموافق 06.05.2019، برصاص ملثم أطلقه على محل تجاري في الشارع الرئيسي (بولس السادس) قرب منطقة ديانا، ما أدى إلى مقتل زهر وإصابة آخر.

وأشارت المعلومات إلى أن القتيل، لم يكن هو المستهدف في جريمة إطلاق النار، وإنما تواجده في المكان لحظة إطلاق الرصاص كان محض صدفة.

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