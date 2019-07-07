توتي في طريقه إلى ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يسعى لجعل أسطورة كرة القدم الإيطالية، فرانشيسكو توتي، نجم روما السابق، جزا من إدارة الفريق.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن رئيس الريال، فلورنتينو بيريز، حاول ضم توتي إلى الهيكل الرياضي للنادي، لكنه واجه منافسة من سامبدوريا أيضًا.

وتواصل ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا مع توتي لإحضاره إلى النادي، لكن أسطورة روما يفضل العروض الخارجية.

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وأعلن توتي مؤخرًا رحيله عن روما، في الوقت الذي انتقد فيه ملاك النادي، وكشف أنهم السبب وراء مغادرته.

وفي مقابلة أجراها مؤخرًا مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال "لم أعتقد أبدًا أنني سأختار مغادرة روما، لكن ذلك قد حدث.. مستقبلي يمكن أن يكون في إيطاليا، وكذلك في الخارج".

وكان توتي على وشك الانضمام إلى ريال مدريد عندما كان لاعبًا، قبل أن يقرر في النهاية الاستمرار مع الذئاب.