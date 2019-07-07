العراق يطلق عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول داعش

أعلن الجيش العراقي، الأحد، بدء عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.



وذكر بيان للجيش العراقي أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية.

والعملية تأتي بمشاركة قطعات كبيرة من قيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وبدعم جوي من القوات الجوية والتحالف الدولي لمحاربة داعش.

Advertisements

وأشار بيان الجيش إلى أن العملية من المقرر لها أن تستمر عدة أيام.





وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الموصل العراقية رسميا من قبضة داعش، بعد معركة دامت 8 أشهر تقريبا لاستعادتها، وصفتها القيادات الأمريكية بالحرب الأكثر حدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.