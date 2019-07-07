انت الان تتابع مسؤول إيراني: أمريكا بعثت برسالة لإيران بعد إسقاط الطائرة المسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قائد منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي

نقلت وكالة فارس للأنباء اليوم الأحد عن قائد منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي قوله إن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران بعد إسقاط الطائرة المسيرة في الخليج تحذرها فيها من ضربة محدودة.

وأضاف جلالي، وهو أيضا من القيادات الكبيرة في الحرس الثوري الإيراني، "بعد إسقاط طائرتها المسيرة المتسللة أبلغتنا الولايات المتحدة عبر وسطاء دبلوماسيين بأنها تريد تنفيذ عملية محدودة".

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وقال جلالي "لكن رد إيران كان أننا نعتبر أي عملية بداية حرب".

وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز في 21 يونيو حزيران بعد يوم من إسقاط الطائرة المسيرة إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان تحذر من أن هجوما أمريكيا بات وشيكا. ونفى مسؤولون إيرانيون وأمريكيون هذا التقرير.