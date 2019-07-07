أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ رئيس حزب من أكبر الأحزاب في لبنان وأوسعهم إنتشاراً، رئيس أكبر تكتل نيابي يضم 29 نائباً ورئيس أكبر تكتل وزاري يضم 11 وزيراً، فمن يريد أن يتناوله عليه أولاً أن يضع نفسه على الميزان مقابل معايير الأحجام، كي يعرف حجمه التمثيلي الحقيقي، وليكن كلامه على قدر حجمه."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون:من يريد أن يتناول باسيل عليه أولاً أن يضع نفسه على الميزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.