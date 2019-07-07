سلطات أوكرانيا تعلن استلام أول شحنة من النفط الأميركي

أعلنت السلطات الأوكرانية أن البلاد استلمت أول شحنة من ​النفط​ الأميركي وصلت إلى ميناء أوديسا، بعد أن حظرت ​روسيا​ توريدات النفط إلى ​أوكرانيا​.

وأوصلت ناقلة النفط "ويسدوم فينتشر" (Wisdom Venture) التي تبحر تحت علم ​هونغ كونغ​، 75 ألف طن من النفط الأميركي، في سابقة هي الأولى في تاريخ أوكرانيا.

وأضاف السلطات أن إفراغ الحمولة وضخ النفط في صهاريج برية في ​الميناء​ قد يستغرق 36 ساعة، منوها إلى إمكانية أن تصل الدفعة الثانية من النفط الأميركي إلى أوديسا في آب المقبل.