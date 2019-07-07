سلطات أوكرانيا تعلن استلام أول شحنة من النفط الأميركي

أعلنت السلطات الأوكرانية أن البلاد استلمت أول شحنة من النفط الأميركي وصلت إلى ميناء أوديسا، بعد أن حظرت روسيا توريدات النفط إلى أوكرانيا.
وأوصلت ناقلة النفط "ويسدوم فينتشر" (Wisdom Venture) التي تبحر تحت علم هونغ كونغ، 75 ألف طن من النفط الأميركي، في سابقة هي الأولى في تاريخ أوكرانيا.
وأضاف السلطات أن إفراغ الحمولة وضخ النفط في صهاريج برية في الميناء قد يستغرق 36 ساعة، منوها إلى إمكانية أن تصل الدفعة الثانية من النفط الأميركي إلى أوديسا في آب المقبل.
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