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سلطات أوكرانيا تعلن استلام أول شحنة من النفط الأميركي

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن البلاد استلمت أول شحنة من ​النفط​ الأميركي وصلت إلى ميناء أوديسا، بعد أن حظرت ​روسيا​ توريدات النفط إلى ​أوكرانيا​.

وأوصلت ناقلة النفط "ويسدوم فينتشر" (Wisdom Venture) التي تبحر تحت علم ​هونغ كونغ​، 75 ألف طن من النفط الأميركي، في سابقة هي الأولى في تاريخ أوكرانيا.

وأضاف السلطات أن إفراغ الحمولة وضخ النفط في صهاريج برية في ​الميناء​ قد يستغرق 36 ساعة، منوها إلى إمكانية أن تصل الدفعة الثانية من النفط الأميركي إلى أوديسا في آب المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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