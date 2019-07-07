مقتل 8 أشخاص في هجوم انتحاري بمدينة غازني وسط أفغانستان

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الأفغانية​ إن 8 من أفراد ​الأمن​ قتلوا وأصيب 49 مدنيا في هجوم ل​حركة طالبان​ ب​سيارة​ قرب مكتب لمديرية الأمن الوطنى بمدينة "غازني" وسط ​أفغانستان​. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن، كما أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا.

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