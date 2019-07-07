رئيس وزراء العراق: نشد على أيدي قواتنا وستحقق النصر الأكيد على عصابات "داعش"

أكد رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ "اننا نشد على أيدي قواتنا وستحقق النصر الأكيد على عصابات تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أن "قواتنا ستضيف الى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب".

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