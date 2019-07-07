سانا: ضبط كمية كبيرة من المخدرات جنوب دمشق

أفادت وكالة "سانا" بأن "الأجهزة الأمنية المختصة في سوريا ضبطت خلال متابعتها الدقيقة لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة، سيارة محملة بكمية كبيرة من المخدرات جنوب العاصمة دمشق"، موضحةً أنه "بناء على معلومات دقيقة، أوقفت سيارة "دبل كبين هوندا" بعد الاشتباه بها في إحدى النقاط العسكرية في جنوب دمشق، وعثر داخلها على مخبأ سري وبه كمية كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة".
ولفتت إلى أن "الكمية المضبوطة تقدر بـ 266 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، و60 ألف حبة كبتاغون مخدرة"، مبينة أنه ألقي القبض على شخصين كانا في السيارة، مشددةً على أن "الجهات المختصة في مختلف أنحاء البلاد تحارب تهريب المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها، إذ ألقي القبض على عدد منهم وصودرت ما بحوزتهم من المواد المخدرة، وقدموا إلى القضاء المختص".
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