الميادين: الجيش الاسرائيلي اعتقل منفذ عملية الدهس أمس في القدس ووالده

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "​الجيش الاسرائيلي​ اعتقل منفذ عملية الدهس في ​القدس​ ووالده". وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد أعلنت يوم أمس عن "إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة في عملية دهس قرب حزما".

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