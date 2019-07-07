أعلنت قاعدة "تشاينا ليك" الجوية الأميركية جنوبي ولاية كاليفورنيا، أن "الهزات الأرضية القوية التي ضربت المنطقة مؤخرا جعلتها غير قادرة على أداء مهامها"، موضحةً "أنها ستبقى خارج الخدمة حتى إشعار آخر، بينما يقوم مسؤولون بمعاينة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فيها جراء الزلزال".
وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة أمرا بـ"إجلاء جميع الأفراد غير الأساسيين عن القاعدة، التي تدعم عمليات البحث والاختبار والتقييم لسلاح الجو التابع للبحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق قاعدة "تشاينا ليك" الجوية الأميركية جنوبي كاليفورنيا بسبب الزلازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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