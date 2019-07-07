عباس عراقجي يعلن تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووي

اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ أن إيران ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي، وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي. وأوضح ان "مخزوننا من اليورانيوم المخصب سيتجاوز اعتبارا من اليوم نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي".

وشدد في مؤتمر صحفي على انه "مستمرون بالتزامتنا بالاتفاق لكن يجب ان يكون هناك في الجانب الأوروبي المقابل وفاء للعهود". وأى انه "هناك اوروبيون لم يلتزموا بقرارات واشنطن ومجلس حكام الطاقة الذرية يدركون اننا اعطينا فرصاً عديدة".

وأكد ان "أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة لكن تلزم وجود مبادرات جديدة ". وأعلن ان "إيران ستقدم شكوى ضد اميركا لنقضها التزاماتها تجاه ايران".

كما أوضح ان "محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس حسن روحاني كانت جيدة جداً وهناك مساع للوصول الى حل بناء".