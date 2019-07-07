فارس: طهران تلقت رسالة أميركية تحذر من ضربة محدودة بعد إسقاط الطائرة المسيرة

أفادت وكالة "فارس" الايرانية بأن "طهران تلقت رسالة أميركية تحذر من ضربة محدودة بعد إسقاط الطائرة المسيرة"، مشيرةً إلى أن "طهران ردت على رسالة أميركية تحذيرية بأن أي عمل عسكري "إعلان حرب".
وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد في 20 دزيران أن الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقط طائرة مسيرة أميركية اخترقت أجواء ايران، مشيراً إلى أن "هذه الطائرة المسيرة، وهي من طراز غلوبال هوك تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في محافظة هرزمكان جنوب إيران، إلا أن التلفزيون الرسمي لم يعرض أي صور للطائرة".
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