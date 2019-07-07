أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي عن "رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في الساعات المقبلة"، معتبراً أن "تخطي نسبة تخصيب اليورانيوم خطوة قانونية".
ولفت إلى "تجاوز نسبة مخزون اليورانيوم المخصب لـ 3.6 في المئة"، مشيراً إلى "أننا أبلغنا الوكالة الدولية التوجه لرفع تخصيب اليورانيوم"، مؤكداً أن "عملية تخصيب اليورانيوم لن تقف عند نسبة محددة وسنرفع مستوى العملية إلى أي درجة نراها مناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الذرية الإيرانية: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأي درجة ممكنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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