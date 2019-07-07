دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بـ«زلة لسان».. طفل روسي يوقع أمه سارقة الملايين في قبضة الشرطة

أسقطت «زلة لسان» طفل، والدته في قبضة الشرطة الروسية، بعد هروبها بـ24 مليون روبل سرقتها من البنك الذي تعمل به قبل نحو شهرين.

وذكرت مصادر إعلامية روسية، أن قوات الشرطة في جمهورية بشكورتستان، ألقت القبض على ليزا خايرولينا -وهي أمينة صندوق بأحد البنوك- بعد أن سرقت أكثر من 20 مليون روبل وهربت مع أسرتها.

وقالت الشرطة إن المتهمة لا تزال تخضع لتحقيقات، لكن المسروقات لا تزال في مكان مجهول حتى الآن.

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وأوضحت صحيفة «لينتا. رو»، أن مصدرًا موثوقًا أكد للصحيفة أن أحد أطفال خايرولينا اتصل بجده، واستطاع عناصر الجهات الأمنية تتبع هذه المكالمة وتحديد الشقة المستأجرة التي كانت تختبئ فيها السارقة مع عائلتها بمدينة قازان.

واختفت خايرولينا وزوجها وأولادهما نهاية مايو الماضي. ويعتقد المحققون أنها سرقت من البنك نحو 24.5 مليون روبل(400 ألف دولار).

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة عن تقديم مكافأة لكل من يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليها بقيمة مليون روبل.