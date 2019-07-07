جماعات حقوقية: مقتل أكثر من 500 مدني في الهجوم على إدلب

قالت جماعات حقوقية ونشطاء يعملون في الإنقاذ، إن ما لا يقل عن 544 مدنياً قتلوا وأصيب أكثر من 2000 منذ بدء هجوم بقيادة روسيا على آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا قبل نحو شهرين.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تتابع الخسائر وتقدم إفادات إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة إن 544 مدنياً قتلوا في مئات الهجمات نفذتها الطائرات الروسية والجيش السوري بينهم 130 طفلاً، وأصيب 2117 شخصاً آخرون.

وتنفي روسيا والجيش السوري أن تكون طائراتهم تقصف المناطق المدنية دون تمييز بالذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.

وقالت روسيا إن قواتها والجيش السوري يتصدون لهجمات إرهابية من مسلحي تنظيم القاعدة الذين تقول إنهم يهاجمون مناطق مأهولة تسيطر عليها الحكومة، كما تتهم المعارضة المسلحة بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا العام الماضي.