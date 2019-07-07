أميركا تطالب ألمانيا بإرسال قوات للقضاء على فلول "داعش" بسوريا

طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا دعم الحرب ضد فلول تنظيم "داعش"، وذلك بإرسال قوات برية لدعم قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

ويريد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد داعش، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمال تقنيين من البوندسفير(الجيش الألماني).

وقال جيفري لصحيفة فيلت إم سونتاج الألمانية الأسبوعية "نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئياً"، وقال إنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.

وتدعم القوات الأميركية تحالف قوات سوريا الديموقراطية. وفي مارس الماضي، استولت قوات سوريا الديموقراطية على آخر معقل لداعش في سوريا، على الرغم من استمرار نشاط التنظيم الإرهابي من تحت الأرض.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، عن خطط لسحب جميع الجنود الأميركيين البالغ عددهم ألفي جندي من شمال شرقي سوريا. وتراجع فيما بعد وقال إن حوالي 400 فرد سيبقون للمساعدة في استقرار المنطقة الكردية، التي تمتد على الحدود بين العراق وسوريا.

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وتعمل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين على الحصول على دعم إضافي من حلفائها الثمانين في تحالف مكافحة تنظيم داعش، الذي يتضمن ألمانيا، مع بدء سحب القوات الأميركية.

وقال المبعوث الخاص بعد محادثات في برلين "نبحث هنا ومن بين شركاء التحالف الآخرين عن متطوعين للمشاركة، ونؤمن بأننا سوف ننجح في النهاية".

وتدعم ألمانيا تحالف مكافحة تنظيم داعش من خارج سوريا، وذلك بتوريد طائرات تورنادو للاستطلاع وإعادة تزويد الطائرات بالوقود من الأردن، فضلاً عن تدريب قوات في العراق.

وكان من المفترض أن تنتهي مهمة القوات الألمانية في 31 أكتوبر، لكن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أوضح خلال زيارة له إلى العراق الشهر الماضي، أنه يمكن تمديدها. وسيناقش البرلمان الألماني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي تمديد، المسألة في شهر سبتمبر المقبل على أقرب تقدير.

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