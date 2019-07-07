ماذا قال ميسي بعد طرده في كوبا أميركا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن غضبه بعد تعرضه للطرد خلال مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أميركا، والتي حسمها راقصو "التانغو" بالنتيجة 1-2.

وتعرض ميسي للطرد في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول بعد اشتباك بينه وبين غاري ميدل قائد تشيلي.

وهاجم ميسي اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" وحكم المباراة بعد نهايتها بضراوة، وأكد أن فريقه تعرض للظلم رغم تحقيق الفوز.

وعلق ميسي على طرده قبل نهاية الشوط الأول، قائلًا "كان من الممكن أن ينتهي الأمر ببطاقة صفراء لكلينا، لو تم استخدام الـVAR، لكن ربما ما قلته في المرة الأخيرة كان له أثره".

Advertisements

وهاجم ميسي حكم مباراة البرازيل والأرجنتين الأخيرة بضراوة، وأكد أنه تحامل على فريقه وحرمه من ركلة جزاء محققة، متهمًا اتحاد الكونميبول بالتحيز لراقصي السامبا.

وأضاف ميسي "لا يتعين علينا أن نكون جزءًا من هذا الفساد، بسبب عدم الاحترام الذي حدث لنا طوال الوقت".

وأكد "أنا دائمًا ما أكون صادقًا، سنغادر بهدوء، لكن رؤوسنا مرفوعة.. أنا فخور بهذه المجموعة التي أعطت كل شيء، وآمل أن تحظى بالاحترام، فما زال لديها الكثير لتقدمه، والشيء المهم هو أن الفريق أنهى البطولة بشكل جيد".

وأتم ميسي حديثه بالدفاع عن المدير الفني ليونيل سكالوني، قائلًا "أعتقد أن سكالوني كان ينمو أيضًا مع الفريق.. لقد أظهر فكره للمجموعة، فهو يحظى بديناميكية جيدة.. وجعل الفريق يظهر شخصية رائعة، فليس من السهل بدء البطولة بالخسارة أمام كولومبيا، ثم تعادل مع باراغواي".