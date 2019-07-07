جسر الزرقاء: مصرع وديع عماش بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب وديع عماش (40 عاما)، من قرية جسر الزرقاء مصرعه بحادث طرق وقع في ساعات فجر اليوم الأحد، على الشارع رقم 4 المؤدي للقرية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من جسر الزرقاء، وهرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لشاب وصفت جراحه بالحرجة، حيث أقر طاقم الطبي وفاته.

وأصيب بالحادث 6 أشخاص، حيث وصفت جراح 4 منهم بالطفيفة وشخص خامس وصفت جراحه بالمتوسطة، فيما سجل إصابة شاب بجروح وصفت بالحرجة أعلن عن وفاته، فيما نقل الجرحى إلى مستشفى هيلل يافه بالخضيرة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة خصوصية وسيارة أجرة عند تقاطع "حنانيا" على شارع رقم 4 المؤدي إلى قرية جسر الزرقاء.

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يذكر أن 44 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019، وبلغ عدد الضحايا الإجمالي 159 ضحية بينهم 16 ضحية في الأسبوعين الأخيرين.

ولقي الشابان جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة (20 عاما) من قرية بير هداج مصرعيهما يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، في حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 40 بالنقب.

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