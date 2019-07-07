اعتقال فلسطينيين بشبهة الضلوع بعملية الدهس قرب حزما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليل، شاب فلسطيني ووالده بزعم الضلوع في عملية الدهس بالقرب من قرية حزما، ما تسبب بإصابة 5 جنود بجروح وصفت بين المتوسطة والطفيفة.

وتم إلقاء القبض على المشتبه ووالده بعد حملة تمشيط وفحص في حاجز عسكري في المنطقة، وذلك بعد نشاط استخباري لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك). وتم نقلهما لتحقيق قوات الأمن، حيث رجح الاحتلال أن خلفية الحادث أمنية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إنه وبعد نشاط ميداني واستخباري مشترك لجنوده وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم اعتقال المشتبه فيه بدهس الجنود، مساء السبت، بالقرب من قرية حزما.

Advertisements

وزعم الجيش في بيانه، أن التحقيق الأولي يظهر أن الحديث عن عملية دهس، حيث رصد المنفذ مجموعة من الجنود في جانب الطريق خلال مهمة ميدانية وقام بدهسهم. ونتيجة لعملية الدهس أصيب 3 جنود بجروح متوسطة واثنين بجروح طفيفة.

وقال جيش الاحتلال إنه سيواصل نشاطه وعملياته الميدانية للحفاظ على الأمن في المنطقة ولإحباط أي نشاطات "إرهابية"، على حد تعبيره.