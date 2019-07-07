شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن احتجاز إيران لسفينة بريطانية في بحر العرب.. ولندن تنفي والان مع التفاصيل

قال مسؤول بريطاني في مجال عمليات التجارة البحرية إنه اتصل بالناقلة "باسيفيك فوياغر" في بحر العرب والناقلة "آمنة وبخير".

وأضاف مسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة لرويترز إن ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا، كانت قد توقفت في مياه الخليج في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت "آمنة وبخير".

وأضاف أن ناقلة النفط (باسيفيك فوياغر) توقفت في إطار إجراء روتيني لتعديل وقت وصولها إلى المرفأ التالي وواصلت سيرها بعد ذلك.

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كانت إيران قد نفت تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة، واصفة إياها "بالمفبركة".

كما نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن مصادر لم تسمّها نفي إيران تقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفة إياها "بالمفبركة".

وأفادت بعض التدوينات على تويتر أن ناقلة النفط العملاقة (باسيفيك فوياغر) التي ترفع العلم البريطاني جرى احتجازها في الخليج.

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد أمس الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية، رداً على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق الخميس الماضي، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.