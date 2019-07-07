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معارض إيراني يشن أعنف هجوم على نظام الملالي

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يقول حسين يعقوبي، معارض إيراني، إنه يشارك في المظاهرات ضد النظام الإيراني لإيصال صوت الشعب الإيراني المطالب بالحرية والديمقراطية إلى العالم، وفقا للعين الإخبارية.

وتأتي مظاهرة برلين في وقت تستمر فيه الإضرابات والمظاهرات المناهضة للحكومة في إيران.

ويعيش النظام الإيراني حالة الإفلاس الاقتصادي والعزلة المتصاعدة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى محاصرته بمختلف الأزمات الخانقة.

وسيطالب المشاركون في مظاهرات برلين بإقامة الديمقراطية وحقوق الإنسان ووقف جريمة الإعدام، ووضع حدا لتأجيج نيران الحروب من قبل الملالي.

وسيناشدون المجتمع الدولي العمل لمنع حصول نظام الملالي على السلاح النووي، ووقف تصديره للإرهاب والحروب الطائفية إلى بلدان الشرق الأوسط.

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كما سيعرب المتظاهرون عن دعمهم لمشروع مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية، المكوّن من 10 مواد بشأن إيران المستقبل.

بينما ستتخلل المظاهرة عروض من جرائم نظام الملالي داخل إيران وخارجها.

وسيحضر ويلقي كلمة خلال المظاهرة كل من باتريك كندي نائب الكونجرس الأمريكي السابق، واينجريد بتانكورد مرشحة الر‌ئاسة في كلمبيا والرهينة السابقة لدى الإرهابيين في كلمبيا لمدة 6 سنوات.

كما سيشارك في المظاهرة المناوئة لطهران المعارض السوري البارز هيثم المالح.

وتظاهر أعضاء المعارضة والجاليات الإيرانية الشهر الماضي في شوارع بروكسل عاصمة بلجيكا ومقر الاتحاد الأوروبي؛ للمطالبة بتغيير نظام ولاية الفقيه.

وقال معارضون إيرانيون، خلال مشاركتهم في المظاهرات، إن الشعب يريد تغيير وإسقاط نظام ولاية الفقيه.

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