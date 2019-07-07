شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن عبدالله آل ثاني: ترقبوا سقوط تنظيم الحمدين الإرهابي والان مع التفاصيل

قال المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، إن تنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، على شفا السقوط، مشيرا إلى أن هناك عمليات نقل إلى أوروبا شملت خيول نادرة ويخوت سيارات فارهة ومقتنيات ثمينة جدا.

وفي سلسلة تغريدات له عبر موقع تويتر، أوضح الشيخ فهد: "إلى شعب قطر؛ ترقبوا قريبا بإذن الله سقوط تنظيم الحمدين الإرهابي الذي حارب إخواننا السعودية والخليج والدول العربية وحارب شعبنا حتى نحن آل ثاني حاربنا وعذب أطفالنا وسرق مقدرات وثروات الدولة التي لن تعلموا عنها إلا بعد فوات الأوان ودعم بأموالنا إيران وأذرعها".

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وتابع: "أنباء مؤكدة تنظيم الحمدين الإرهابي يقوم بعمليات نقل من داخل قطر إلى أوروبا شملت خيول نادرة ويخوت سيارات فارهة ومقتنيات ثمينة جدا، تم تجهيز شقق فاخرة وقصور في أوروبا على غير العادة"، مشيرا إلى أن "لدى المعارضة قوائم طويلة بعمليات سرقة قامت بها هذه العصابة ونحن نعمل على هذا الملف لمحاكمتهم".

وأضاف فهد آل ثاني: "تميم بن حمد يعلم جيدا الكم الهائل من ملفات الإجرام والفساد والإرهاب المحيطة به وهو الآن يعلم أن هناك خيارات تتعلق بتنازله عن الحكم مقابل ضمان له ولأسرته، ويعلم ما هي العواقب في حال لم يوافق على التنازل ونعلم أن إدارة قطر ليس بيده بشكل كامل.. قد أعذر من أنذر".

وواصل المعارض القطري قائلا: "مطالبات أمريكية للرئيس ترامب بخصوص قضايا كثيرة جدا منها أن المراقبين الدوليين يرون أن هناك العديد من قضايا انتهاك حقوق الإنسان في قطر منها على سبيل المثال لا الحصر لطيفة المسيفري وحقوق الغفران في قطر ودعم الإرهاب.. الخناق بدأ يضيق على تنظيم الحمدين الإرهابي".