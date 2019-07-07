شكرا لقرائتكم خبر عن "العسكري" السوداني يدعو للتكاتف لإنجاح الاتفاق مع المعارضة والان مع التفاصيل

دعا المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، السبت، إلى تكاتف كافة طوائف الشعب من أجل إنجاح الاتفاق الذي تم إبرامه مع المعارضة بوساطة أفريقية إثيوبية.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" ، خلال مخاطبة حشد شعبي بضاحية "الحاج يوسف" شرقي العاصمة الخرطوم: "تم الاتفاق، ونحتاج الى تكاتف وبياض نية حتى نخرج بالسودان إلى بر الأمان".

وأضاف "بدت مرحلة جديدة من تاريخ السودان ويجب أن نتوافق من أجل رفع المعاناة" عن الشعب السوداني.

وحذر من تبني الأجندات ومحاولة تصفية الحسابات خلال الفترة الانتقالية، موضحا أن ذلك "سيقود البلاد إلى الوراء ولأسوأ مما كانت عليه"، وفق تقديره.

وتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الشعب السوداني منذ عام 1989.

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كما تعهد بإعطاء أولوية قصوى إلى الحالة الاقتصادية للسودانيين والوقوف إلى جانبهم بصدق، وتلبية احتياجاتهم.

وأكد أن السلطات السودانية ستعمل في الوقت الحالي على تطوير التعليم والبنية والتحتية في البلاد، مشددا على أن الهدف الأساسي هو "إقامة دولة القانون في السودان".

وأشار إلى أن "المساعدات الإماراتية والسعودية موجودة في بنك السودان المركزي وسيتم توجيهها للتنمية".

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته، إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.