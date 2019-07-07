5 قتلى و70 مصابا في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان

قتل 5 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 70 آخرين في تفجير انتحاري بمدينة غزني غرب أفغانستان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة بالمدينة ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وأكد مسؤولون محليون أن التفجير كان انتحاريًا واستهدف مقرًا للأمن.

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وكانت السلطات الأفغانية، أكدت، الجمعة، أن أكثر من 40 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح إثر انفجار قذيفة هاون بإحدى الأسواق الشعبية في محافظة "فارياب" شمال البلاد.

وتشهد أفغانستان مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجومًا على المدن الكبرى.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها أي ما يعادل 55,5% من البلاد.