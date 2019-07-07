فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة باليونان

جانب من وقفة سابقة للمعارضة اليونانية قبيل الانتخابات

فتحت مراكز الاقتراع، الأحد، في أول انتخابات عامة في اليونان في مرحلة ما بعد صفقة الإنقاذ.

وتغلق أبواب مراكز الاقتراع في الرابعة بتوقيت جرينتش.

ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9 ملايين و903 آلاف و864 ناخبا، حسب وكالة أنباء أثينا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى اتجاه حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس إلى الخسارة أمام المعارضة المحافظة.

كما تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض بفارق 10 نقاط على حزب سيريزا، وسط استياء واسع لدى اليونانيين، إزاء فرض ضرائب أعلى على الطبقة المتوسطة.

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ويتزعم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية يونانية بارزة.

وتظهر أيضا فوز "الديمقراطية الجديدة" بما بين 151 و165 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد.

ويُتوقع أن يتراجع عدد مقاعد سيريزا من 144 إلى ما بين 70 و82 مقعدا.

ويبحث تسيبراس قبل انتهاء ولايته عن الاستثمار في "إنجازات" سياسته، بالأخص عودة البلاد إلى الأسواق العالمية وإخراجها من برامج التقشف الصارم المفروضة من جانب الدائنين، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة الدين.

وأعلن في وقت سابق مجموعة تدابير لإعفاءات ضريبية ومساعدات للمتقاعدين، في خطوة لاستمالة الناخبين المتعبين من التقشف.

ورغم انتعاش الاقتصاد منذ 2017 وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، يُواجه اليونانيون صعوبات للتعافي من الركود الشديد ومستوى البطالة الذي بلغ 18%، الأعلى في منطقة اليورو.

وكان تسيبراس دعا في يونيو/حزيران للانتخابات المبكرة في أعقاب خسارته في كل من الانتخابات الأوروبية والمحلية على يد حزب الديمقراطية الجديد في غضون أسبوعين.