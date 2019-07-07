المئات يحتجون في باريس ضد العنف الأسري

تجمع مئات من المحتجين في وسط باريس لزيادة الوعي بالعنف الأسرى في فرنسا وللمطالبة بفرض إجراءات أشد، واتجه حشد لساحة الجمهورية في إطار مظاهرة نظمتها عدة منظمات أهلية لحقوق المرأة احتجاجا على معدلات العنف ضد المرأة.
وردد المشاركون هتافات منها "كفى" و "أوقفوا العنف ضد المرأة" و "الكوكب يحتاج النساء.
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