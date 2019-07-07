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المئات يحتجون في باريس ضد العنف الأسري

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تجمع مئات من المحتجين في وسط ​باريس​ لزيادة الوعي ب​العنف​ الأسرى في ​فرنسا​ وللمطالبة بفرض إجراءات أشد، واتجه حشد لساحة الجمهورية في إطار مظاهرة نظمتها عدة منظمات أهلية لحقوق ​المرأة​ احتجاجا على معدلات العنف ضد المرأة.

وردد المشاركون هتافات منها "كفى" و "أوقفوا العنف ضد المرأة" و "الكوكب يحتاج النساء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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