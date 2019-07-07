المئات يحتجون في باريس ضد العنف الأسري

تجمع مئات من المحتجين في وسط ​باريس​ لزيادة الوعي ب​العنف​ الأسرى في ​فرنسا​ وللمطالبة بفرض إجراءات أشد، واتجه حشد لساحة الجمهورية في إطار مظاهرة نظمتها عدة منظمات أهلية لحقوق ​المرأة​ احتجاجا على معدلات العنف ضد المرأة.

وردد المشاركون هتافات منها "كفى" و "أوقفوا العنف ضد المرأة" و "الكوكب يحتاج النساء.