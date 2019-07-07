السفير العراقي بطهران: نتطلع لدعم ايران لبغداد في مرحلة اعادة الاعمار

اكد السفير ​العراق​ي في ​طهران​ سعد جواد قنديل أن "العراق تتطلع لدعم ​ايران​ خلال مرحلة اعادة الاعمار وازالة الدمار الذي خلّفه ​تنظيم داعش​ الارهابي في البلاد"، مشيراً إلى "زيارة الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ للعراق وايضا زيارة رئيس الوزراء العراقي الى طهران"، واصفا هذه المباحثات بـ"انها تاريخية وافضت الى ابرام توافقات شاملة ولاسيما الاتفاق حول تحديد 12 مليار ​دولار​ في مجال التعامل التجاري بين البلدين".

وتطرق الى "قرار الغاء رسوم تاشيرات الدخول المتفق عليه بين طهران و​بغداد​"، مؤكدا "استعداد السفارة العراقية على اصدار تاشيرات زيارة وتجارية مجانية في اسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى "مشروع انشاء مدن صناعية مشتركة في المناطق الحدودية".