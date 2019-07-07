السفير العراقي بطهران: نتطلع لدعم ايران لبغداد في مرحلة اعادة الاعمار

اكد السفير العراقي في طهران سعد جواد قنديل أن "العراق تتطلع لدعم ايران خلال مرحلة اعادة الاعمار وازالة الدمار الذي خلّفه تنظيم داعش الارهابي في البلاد"، مشيراً إلى "زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق وايضا زيارة رئيس الوزراء العراقي الى طهران"، واصفا هذه المباحثات بـ"انها تاريخية وافضت الى ابرام توافقات شاملة ولاسيما الاتفاق حول تحديد 12 مليار دولار في مجال التعامل التجاري بين البلدين".
وتطرق الى "قرار الغاء رسوم تاشيرات الدخول المتفق عليه بين طهران وبغداد"، مؤكدا "استعداد السفارة العراقية على اصدار تاشيرات زيارة وتجارية مجانية في اسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى "مشروع انشاء مدن صناعية مشتركة في المناطق الحدودية".
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