جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول دون اتفاق

أعلن المرشح الأوفر حظا لخلافة ​تيريزا ماي​ في منصب رئيس وزراء ​بريطانيا​، ​بوريس جونسون​، إنه لا يخادع عندما يقول ان ​المملكة المتحدة​، ستغادر ​الاتحاد الأوروبي​ في 31 تشرين الأول، دون اتفاق.

ونقلت صحيفة صنداي تلغراف عن جونسون ، قوله: "نحن إلى حد كبير كنا مستعدين لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 " آذار، وسنكون جاهزين بحلول 31 تشرين الأول، ومن المهم للغاية ان يروا شركاؤنا هذا".

وأشار جونسون إلى أن أولئك الذين لا يقبلون بفكرة "​بريكست​ صعب" من الاتحاد الأوروبي، في الواقع، لا يريدون أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.