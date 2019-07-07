أعلن المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إنه لا يخادع عندما يقول ان المملكة المتحدة، ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، دون اتفاق.
ونقلت صحيفة صنداي تلغراف عن جونسون ، قوله: "نحن إلى حد كبير كنا مستعدين لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 " آذار، وسنكون جاهزين بحلول 31 تشرين الأول، ومن المهم للغاية ان يروا شركاؤنا هذا".
وأشار جونسون إلى أن أولئك الذين لا يقبلون بفكرة "بريكست صعب" من الاتحاد الأوروبي، في الواقع، لا يريدون أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.