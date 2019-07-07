نشرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" مذكرات دبلوماسيّة للسّفير البريطاني في ​الولايات المتحدة​ كيم داروش الذ وصف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وإدارته بأنّهما غير كفوئي وبأنّ أداءهما "معطّل بشكلٍ غير مسبوق"، مشيراً إلى أن "رئاسة ترامب قد تتحطّم وتحترق وتنتهي بوَصمة عار"، لافتاَ إلى "اننا لا نعتقد حقّاً أنّ هذه الإدارة ستُصبح طبيعيةً أكثر، وأقلّ اختلالًا، وأقلّ مزاجيّة، وأقلّ تشظّيًا، وأقلّ طيشاً دبلوماسيّاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني بواشنطن: رئاسة ترامب قد تتحطم وتحترق وتنتهي بوصمة عار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.