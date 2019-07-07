أفادت وكالة "AFP" بأنه تم فتح ​مراكز الاقتراع​ في ​الانتخابات​ العامة في ​اليونان​.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في 21 ألفا و478 صندوقا انتخابيا، في 59 دائرة انتخابية، ويتنافس في الانتخابات 20 حزبا سياسيا، على 300 مقعد في البرلمان، فيما من المقرر أن يحصل الحزب الفائز بها، على 50 مقعدا إضافيا، وذلك لتسهيل مهمته في تشكيل الحكومة.

ويتعين على الأحزاب، الحصول على نسبة 3 %، من أصوات الناخبين من أجل ضمان تمثيلها في البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه الانتخابات، الأولى التي تُجرى في فصل الصيف، منذ 1928، ويُنتظر أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة الكبير، على نسبة المشاركة فيها.