القنصلية المغربية في تونس: 7 مواطنين مغاربة قتلوا في قصف مركز العجرة

أعلنت القنصلية ​المغرب​ية في تونس أن سبعة مواطنين مغاربة قتلوا، على إثر القصف الذي طال الأسبوع الماضي، مركز الهجرة غير النظامية في تاجوراء.

وأكدت القنصلية في بيان أن البحث ما يزال جاريا مع السلطات الليبية للتأكد من مصير ثلاثة مواطنين مغاربة هم في عداد المفقودين.

وأوضحت أن ​الاتصالات​ المتواصلة مع السلطات الليبية أتاحت التوصل إلى حصيلة أولية تفيد بأنه "من بين 18 مواطنا مغربيا كانوا متواجدين في المركز حين وقوع الغارة، تم تسجيل 7 ​حالات​ وفاة جراء القصف، جار حاليا التحقق من هوياتها والترتيب لترحيل الجثامين وتسليمها لعائلاتهم في المغرب".