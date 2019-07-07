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خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجرا أفريقيا

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسية إن خفر السواحل التونسي انتشل جثث 14 مهاجرا أفريقيا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ​ليبيا​ إلى ​أوروبا​.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ قد أعلنت سابقا إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفي في المستشفى. وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين.

يذكر انه غرق أيضا ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

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