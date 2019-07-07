الداخلية التركية: مقتل 3 أعضاء لحزب "العمال الكردستاني" بمحافظة خطايا

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ أن "​الجيش التركي​ قتل ثلاثة أعضاء على الأقل من حزب "العمال الكردستاني" بمحافظة خطايا المتاخمة ل​سوريا​".

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