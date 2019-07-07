وقفة احتجاجية في جورجيا للمطالبة باستقالة وزير الداخلية

تظاهر مئات الاشخاص أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبليسي، مطالبين باستقالة وزير الداخلية جيورجي كاخاريا على خلفية مشاركة وفد روسي في ​الدورة​ الـ26 للجمعية العامة البرلمانية الأرثوذكسية. وأعلنت ​النيابة العامة​ الجورجية، الجمعة، أن بعض الأشخاص حاولوا من خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة تبليسي ليلة 20-21 حزيران الماضي الانقلاب على ​الحكومة​ في البلاد.

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