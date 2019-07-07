موقع أميركي: السعودية تموّل حملة وزير الخارجية البريطاني لرئاسة حزب المحافظين

كشف موقع "بيزنس إنسايدر" الاميركي أن "​السعودية​ تموّل حملة وزير الخارجية البريطاني، ​جيريمي هانت​، لرئاسة ​حزب المحافظين​ و​الحكومة البريطانية​ القادمة، بمساعدة دبلوماسي بريطاني يعمل مع السعوديين"، مشيرا إلى أن "الممثل الخاص للحكومة البريطانية في المشروع السعودي "رؤية 2030"، كين كوستا، كان مسؤولا عن تقديم الدعم السعودي لهانت، الذي سبق أن انتقد السعودية، عقب مقتل الصحفي، ​جمال خاشقجي​".

وأشار الموقع إلى أن "كوستا يعتبر رجلا محوريا، في الحكومة البريطانية، بالنسبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان".