مسؤول ايراني: اجراءات ترامب الظالمة وغير القانونية بدعة بالقوانين الدولية

اعتبر مساعد وزير الداخلية ال​ايران​ية للشؤون السياسية جمال عرف أن "اجراءات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الظالمة وغير القانونية بدعة في القوانين الدولية"، مؤكدا ان "​الجمهورية​ الاسلامية تمتلك القدرة على العبور من الظروف الصعبة والمعقدة". ولفت إلى أنه "في الوقت الذي يعمل فيه العدو بكل قواه ضد التلاحم الوطني واستقرار البلاد فان السبيل الافضل والاكثر تاثيرا هو ​المقاومة​ والصمود"، مشيراً إلى أن "ايران اثبتت بانها تمتلك القدرة على العبور من الظروف الصعبة والمعقدة وهو الامر الذي يتحقق بمواكبة وتعاضد ​الحكومة​ والشعب".

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