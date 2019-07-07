تونس تنتشل جثث 14 مهاجراً بعد غرق العشرات قبالة سواحلها

قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية إن خفر السواحل التونسي انتشل يوم السبت جثث 14 مهاجراً أفريقياً غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصاً بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت يوم الخميس، إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفي في المستشفى، وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين.

وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجراً متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

الساحل الغربي لليبيا يعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أنحاء أفريقيا الراغبين في الوصول إلى أوروبا والذين يستقلون القوارب بعد دفع أموال لمهربي البشر، لكن الأعداد انخفضت بسبب جهود تقودها إيطاليا لمكافحة شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي.

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