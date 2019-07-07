حالة الطقس: جو حار جدا والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليصبح الجو حارا في مختلف المناطق في ساعات الظهيرة ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت. مع ساعات المساء يعتدل الجو من جديد ويصبح الجو لطيفا ومنعشا. الرياح تكون جنوبية غربية لتصبح غريبة في ساعات المساء والليل.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق الجبلية والساحلية طقس صيفي اعتيادي في ساعات النهار ومائل للحرارة في وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر. بينما يسود جو حار في المناطق السهلية القريبة من الساحلية وجو حار جدا في الأغوار والبحر الميت الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في كافة المناطق، حيث يسود جو حار في المناطق السهلية وأجواء حارة بشكل كبير في الأغوار وأريحا والبحر الميت. الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط أحيانا في الجبال.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة. ليسود جو حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية، بينما يسود جو حار جدا في الأغوار ومنطقة الساحل، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة في مناطق واسعة من الأغوار إلى أكثر من 42 مئوية. الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية.

وتتواصل الموجة الحارة لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو حار بشكل لافت في المناطق الجبلية وجو شديد الحرارة في المناطق السهلية وأكثر من ذلك في الأغوار والبحر الميت، كما ويسود جو غير مريح في ساعات المساء والليل نتيجة الحرارة العالية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.