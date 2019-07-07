تجدد الاشتباكات بين الإرهابيين والأهالي بجنوب ليبيا

تجددت الاشتباكات، الأحد، في الجنوب الليبي بين الإرهابيين، التابعين لما يعرف بقوات حماية الجنوب بقيادة حسن موسى التباوي، والأهالي.

وقال مصدر محلي من مدينة مرزق الليبية إن الاشتباكات المسلحة نجم عنها مقتل شخص يدعى حسام عبدالسلام الطبيب برصاص قناص أمام منزله وإصابات بين المدنيين وحالات نزوح لعشرات العائلات من حي بند لواح باتجاه الأحياء الأكثر أمنا.



واتهم المصدر العصابات التشادية بالوقوف خلف هذه الهجمات، التي بدأت بعد انسحاب الجيش في شهر مارس/آذار الماضي عقب إعلانه تطهير المدينة من تلك الجماعات.

وأشار إلى أن تلك الهجمات تأتي انتقاماً من الأهالي بسبب دعمهم عمليات قوات الجيش التابعة للقيادة العامة.





وأوضح أن تلك الهجمات قد خلفت 30 قتيلاً، وأدت إلى إحراق العديد من ممتلكات السكان بالمدينة، وهو ما أجبرهم على القيام بعصيان مدني منذ شهر تقريباً.

من جانبه، قال المنذر عمر الخرطوش، الناطق باسم اللواء 73 مشاة بالجيش الليبي، إن الأوضاع في مدينة مرزق الآن جيدة.

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وتابع الخرطوش أن أهالي مدينة مرزق والجيش الليبي منعا مجموعة أبوبكر السوقي الإرهابية من دخول مدينة مرزق.

كما أعلنت السلطات الأمنية والمدنية بمدينة سبها جنوبي ليبيا، السبت، اغتيال أحمد محمد عمران الجطيلاوي قائد الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للجيش الوطني برصاص مجهولين في حي المهدية وسط المدينة.

وأكد الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة على الطرشاني لـ"العين الإخبارية" أن "العملية تمت على يد مجهولين لم يتم التعرف على هويتهم مستخدمين سيارة معتمة."





ويشهد الجنوب الليبي في هذه الآونة حالة من زعزعة الاستقرار، ليس طرفها تنظيمات إرهابية وحسب، بل تنظيمات أخرى تقاتل على أساس عرقي توالي حكومة فايز السراج.

ومن بين مليشيات إرهاب الجنوب الليبي التي تتبع السراج تلك المسماة "قوات حماية الجنوب"، وهي مليشيا قوامها الرئيسي مقاتلون من قبائل التبو الليبية ومرتزقة من تشاد ودول أفريقية أخرى مثل نيجيريا، تقاتل تحت إمرة حسن موسى التباوي، الذي ظهر مؤخرا تحت مسمى "أبوبكر السوقي".

التغيير في التسمية والبعد عن الكنية من "التباوي" إلى "السوقي" يحمل دلالة خاصة، أكدتها معلومات استخباراتية حول تحالف هذه المليشيا مع عناصر إرهابية منتمية لتنظيمي داعش والقاعدة.

وقد نفذت هذه العصابات الإرهابية، السبت، هجوما إرهابيا على مدينة مرزق ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة عدد من الليبيين الآخرين.