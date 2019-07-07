نفت مصادر وزارية مطلعة عبر صحيفة "البيان" الاماراتية "إمكان أن تكون ​الحكومة​ باتت محاصرة بأزمة فعلية بعد حادثة الجبل" وتوقعت أن "تثمر المساعي الجارية لمعالجة تداعيات التطوّرات الأمنية الأخيرة، فإنّ المعطيات الجدية التي برزت في الأيام الثلاثة الأخيرة لم تحمل مؤشرات متفائلة بالتوصّل سريعاً إلى حلول حاسمة لإنهاء تداعيات حادث ​قبرشمون​ وطيّ المطالبة بإحالة ملف الحادث على ​المجلس العدلي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر البيان: نتوقع أن تثمر المساعي الجارية لمعالجة تداعيات حادثة الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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